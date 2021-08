Jeffrey Herlings heeft zondag net naast de overwinning gegrepen bij het MXGP-weekend in Letland. De motorcrosser kwam in de slotronde van de tweede manche ten val en moest de dagoverwinning op één punt aan WK-leider Tim Gajser laten.

De 26-jarige Herlings had de eerste manche gewonnen en lag in de slotfase van de tweede race op de tweede plek achter de Spanjaard Jorge Prado, die net als hij voor KTM rijdt. Door zijn late val kwam de Nederlander als vierde over de streep.

Het incident betekent dat Herlings net als Predo op een puntentotaal van 43 eindigde. De Sloveen Gajser kwam in beide manches als tweede over de finish en kwam daarmee op 44 punten.

Herlings is weer helemaal terug nadat hij vorige maand bij de Nederlandse Grand Prix een schouderblessure opliep. Hij miste in Oss toen de tweede manche en moest ook het daaropvolgende raceweekend in Tsjechië aan zich voorbij laten gaan.

Herlings geeft 43 punten toe op Gajser

Als gevolg van die absentie is Herlings in de strijd om de wereldtitel een paar plaatsen teruggevallen. Hij is met 227 punten nu de nummer vijf. Leider Gajser heeft met 270 punten een flink gat geslagen.

Van de overige Nederlanders staat Glenn Coldenhof - hij werd over twee races twaalfde in Letland - met 174 punten achtste in klassement en is Brian Bogers na een zesde plek dit weekend veertiende in de WK-stand (90 punten).

Er worden dit jaar nog elf MXGP-races verreden. De eerstvolgende wedstrijden zijn in Turkije, waar begin volgende maand een dubbel programma wacht.