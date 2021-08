De Grand Prix van Stiermarken in de MotoGP is zondag kort na de start even stilgelegd na een zwaar ongeval. De Spanjaard Dani Pedrosa en de Italiaan Lorenzo Savadori waren daarbij betrokken. De winst was uiteindelijk voor 'rookie' Jorge Martín.

De 35-jarige Pedrosa liep zelf weg van de plaats van het incident, terwijl de zeven jaar jongere Savadori per brancard werd afgevoerd. Hij was wel bij kennis, volgens betrokkenen.

De motoren vlogen in brand en brandende vloeistof verspreidde zich over de baan, die schoongemaakt moest worden. Omdat de crash in de eerste drie ronden plaatsvond, moest de race herstart worden vanaf de grid met de overgebleven rijders op hun oorspronkelijke posities. De race werd wel ingekort.

De winst ging naar de 23-jarige Spanjaard Martín van Ducati, die dit seizoen voor het eerst in de MotoGP rijdt en zijn eerste zege boekte in de koningsklasse van de motorsport. Landgenoot Joan Mir werd tweede, voor de Fransman Fabio Quartararo.

Quartararo gaat namens Yamaha met 172 punten nog wel aan de leiding in de WK-stand. De top drie wordt gecompleteerd door zijn landgenoot Johann Zarco (132 punten) en Mir, die 121 punten heeft.

Er zijn dit MotoGP-seizoen nog acht races te gaan. De volgende is komend weekend en wordt eveneens in Oostenrijk verreden.