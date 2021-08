Abdi Nageeye heeft zondag voor een stunt gezorgd door op de olympische marathon zilver te veroveren. De Nederlander moest in het bloedhete Sapporo in Japan alleen wereldrecordhouder Eliud Kipchoge voor zich laten.

De 32-jarige Nageeye is pas de tweede Nederlander die een medaille verovert op de olympische marathon. Bij de Spelen van 1980 liep Gerard Nijboer in het Russische Moskou ook naar de tweede plek.

Nageeye kwam met een tijd van 2:09.58 over de finish. Dat was 1.20 minuten langzamer dan Kipchoge, die zijn gouden medaille van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro prolongeerde. Het brons was voor Bashir Abdi (2:10.00) uit België.

Dat Nageeye zilver pakte was mede aan een ijzersterke eindsprint te danken. Hij liep in een groep van vier naar de finish en had zelfs nog kracht over om zijn trainingspartner Abdi richting de finish aan te moedigen.

Voor Nageeye is het de beste uitslag op de marathon in zijn carrière. Hij eindigde in 2019 als vierde in de marathon van Rotterdam, toen hij het Nederlands record verbeterde naar 2:06,17. Nageeye werd in de olympische marathon van Rio de Janeiro elfde.

Kipchoge loopt na 30 kilometer weg

Nageeye kon de volledige wedstrijd met de beste lopers mee. Hij zat vanaf de eerste kilometers in een kopgroep die langzaam uitdunde. Alleen Kipchoge, die na ruim 30 kilometer alleen op pad ging, was te sterk voor Nageeye.

De 36-jarige Kipchoge uit Kenia, is na de Ethiopiër Abebe Bikila en de voormalig Oost-Duitser Waldemar Cierpinski de derde atleet die het marathongoud twee keer weet te winnen.

De twee andere Nederlandse deelnemers haalden de finish van de marathon niet. Khalid Choukoud had last van maagklachten en stapte na 30 kilometer uit de race. Bart van Nunen moest even later ook opgeven.

Met de zilveren medaille van Nageeye besluit Nederland een ijzersterk olympisch atletiektoernooi in stijl. In totaal veroverde Nederland acht atletiekmedailles, waaronder twee keer goud van Sifan Hassan.