Valentino Rossi is bezig aan zijn laatste seizoen in de MotoGP. De 42-jarige Italiaanse motorsportlegende kondigde donderdag op een speciaal belegde persconferentie zijn afscheid aan.

"Het was een hele moeilijke, maar wel de juiste beslissing", zei Rossi op het persmoment in Oostenrijk, waar dit weekend de Grand Prix van Stiermarken op het programma staat. "Helaas zijn de resultaten dit seizoen minder dan verwacht en in de sport gaat het uiteindelijk om de resultaten."

Rossi werd negen keer wereldkampioen, waarvan zevenmaal in de zwaarste klasse. Aan het begin van zijn carrière pakte hij de titel in de 125 cc (1997) en de 250 cc (1999). Daarna volgde een kampioenschap in de 500 cc (2001), om vervolgens jarenlang te heersen in de MotoGP (2002 t/m 2005, 2008 en 2009).

"Ik denk dat ik niets te klagen heb over mijn carrière", concludeert Rossi. "Ik heb veel momenten meegemaakt die me voor altijd zullen bijblijven. En hopelijk kan ik het in de restant van het seizoen op een mooie manier afsluiten."

De laatste jaren komt 'The Doctor' niet meer in de buurt van zijn topprestaties van weleer. Vorig seizoen werd de Yamaha-coureur vijftiende in het kampioenschap. Momenteel staat hij er na negen van de negentien races met een teleurstellende negentiende plaats nog slechter voor.

Beslissing Rossi komt niet als verrassing

De beslissing van Rossi om afscheid te nemen van de sport komt niet als een verrassing. Eerder gaf hij al aan deze zomer een beslissing te nemen over zijn toekomst. Daarbij zouden zijn huidige prestaties leidend zijn en die laten dit seizoen te wensen over.

Rossi boekte in de 500 cc/MotoGP in totaal 89 overwinningen en behaalde 199 keer een podiumplaats. Daarmee staat hij op eenzame hoogte in de motorsport.

Acht van die zeges boekte Rossi bij de TT van Assen. Ook in de 125 cc en de 250 cc zegevierde hij op het Drentse circuit. Dit jaar werd hij benoemd tot ereburger van Assen.