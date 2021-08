Taymir Burnet heeft dinsdag met overtuiging de olympische halve finales van de 200 meter bereikt. De 28-jarige Nederlander had in zijn serie genoeg aan een derde plek.

Burnet liep in baan 2 een solide race, deed vooraan mee en kwam in een tijd van 20,60 seconden over de streep. Hij was dit seizoen nog niet sneller. De top drie uit elke heat plaatst zich voor de halve finales, net als de drie tijdsnelsten.

Toen alle zeven series waren geweest, bleek dat 22 atleten sneller hadden gelopen dan Burnet. De Amerikaan Kenneth Bednarek, die uitkwam in heat 6, was met 20,01 duidelijk de snelste van iedereen.

De halve finales zijn later vandaag, waarbij de eerste om 13.50 uur (Nederlandse tijd) op het programma staat. De finale, waarin wordt gestreden om de opvolging van drievoudig kampioen Usain Bolt, is woensdagavond.

In Tokio doet Burnet niet alleen mee aan de 200 meter, maar ook aan de 4x100 meter estafette. Dat onderdeel staat donderdag op het programma in het Olympisch Stadion van de Japanse hoofdstad.

Eerder deed bij de vrouwen Dafne Schippers namens Nederland mee aan de 200 meter. De nummer twee van de Spelen van vijf jaar geleden kon echter niet overtuigen en strandde maandag in de halve finales.