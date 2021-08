Robin Frijns rijdt ook komend seizoen in de Formule E bij Envision Virgin Racing. De nummer twee in het kampioenschap voor elektrische auto's verlengde maandag zijn contract met één seizoen.

De 29-jarige Frijns rijdt sinds 2018 bij Virgin en is bezig aan zijn beste seizoen. Met nog twee races in Berlijn te gaan, staat de Limburger tweede in het klassement. Hij heeft zes punten achterstand op de Friese koploper Nyck de Vries.

"Ik ben erg blij dat ik nog een seizoen bij dit team kan blijven", zegt Frijns op de website van Virgin. "We hebben een goede auto en een getalenteerd en toegewijd team. We presteren erg constant in een van de meest onvoorspelbare klassen ter wereld."

Frijns is een ervaren kracht in de Formule E. Hij nam deel aan 36 E-Prixs, waarin hij twee zeges boekte en acht keer op het podium stond.

"Robin heeft zichzelf keer op keer bewezen", zegt teambaas Sylvain Filippi. "Hij heeft een goede relatie met iedereen bij het team, het voelt vanzelfsprekend om hem te behouden. We zijn benieuwd wat hij de komende races en volgend jaar kan presteren."

De slotraces in Berlijn worden op 14 en 15 augustus verreden. Behalve De Vries en Frijns maakt nog een handvol coureurs kans op de titel.