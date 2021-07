Henk Grol heeft er gemengde gevoelens bij dat zijn loopbaan erop zit, al overheerst berusting. De 36-jarige Nederlander judode zaterdag tijdens de gemengde landenwedstrijd bij de Olympische Spelen zijn laatste partijen.

"Dit was geen gemakkelijke dag en ik heb dit toernooi veel spanning gehad. Ik kijk uit naar een nieuw leven zonder judo. Mijn lichaam is gewoon klaar. Ik heb veel struggles gehad en alles eruit geperst. Het is goed zo", zei Grol tegen de NOS.

"Ik heb veel fysieke klachten. Niet op één plek, maar op meerdere plekken. Dat gaat ook niet meer over. Ik vond het een fantastische sport en heb genoten, gestreden, gewonnen, verloren, ben door het putje gegaan en weer opgestaan."

In de landenwedstrijd greep Grol met de Nederlandse ploeg uiteindelijk net naast brons door van Duitsland te verliezen. De Veendammer had "graag een ander einde gewild" van een loopbaan waarin hij het vaak moeilijk had.

"Ik voerde heel vaak een strijd met Henk Grol en die strijd kan ik nooit winnen. Ik heb nu even rust, al baal ik heel erg van het verlies om brons. We hebben gewoon een klotetoernooi gehad met Nederland."

Grol veroverde op de Spelen van zowel 2008 als 2012 olympisch brons in de klasse tot 100 kilogram. In die categorie pakte hij ook drie keer WK-zilver. De laatste jaren kwam hij uit in het zwaargewicht.