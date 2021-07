Los Angeles Lakers gaat zich voor komend seizoen versterken met sterspeler Russell Westbrook. De point guard komt over van Washington Wizards in een omvangrijke ruildeal, melden Amerikaanse media.

De overstap is nog niet officieel bevestigd door een van de clubs, maar dat lijkt een kwestie van tijd. De 32-jarige Westbrook bevestigt zijn overstap naar de Lakers bovendien zelf al op Twitter.

"Bedankt DC! Jullie hebben mij en mijn familie vanaf de eerste dag met open armen ontvangen. Ik ben dankbaar dat jullie mij de kans hebben gegeven en me op elk moment zijn blijven steunen", schrijft Westbrook.

Waar Westbrook naar Los Angeles Lakers vertrekt, bewandelen Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope en Montrezl Harrell de omgekeerde weg. In de ruildeal is ook opgenomen dat Washington Wizards de 22e keuze krijgt van de draft van dit jaar.

De Lakers zijn op zoek naar versterkingen na de teleurstellende play-offs. Het team van sterspelers LeBron James en Anthony Davis werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Phoenix Suns, dat de NBA-finale haalde en daarin verloor van Milwaukee Bucks.

Westbrook bracht het grootste gedeelte van zijn loopbaan door bij Oklahoma City Thunder (2008-2019) en speelde daarna ook voor Houston Rockets voordat hij naar Washington trok. De in Los Angeles geboren Westbrook werd in het seizoen 2016/2017 uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) in de NBA.