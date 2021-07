Het Amerikaanse SafeSport-centrum heeft atletiekcoach Alberto Salazar levenslang geschorst wegens emotioneel en fysiek misbruik van sporters. Het centrum, dat van het Amerikaanse Congres de autoriteit kreeg om in dit soort zaken uitspraak te doen, maakt nooit details bekend over zijn onderzoeken. Salazar heeft tien dagen om tegen de beslissing in beroep te gaan.

In 2019 hebben lopers uit de trainingsgroep van Salazar, onder wie Mary Cain, Kara Goucher en Amy Yoder Begley, hem beschuldigd van emotioneel en fysiek misbruik. De Amerikaanse coach (62) leidde jarenlang het Nike Oregon Project voor atleten, dat in oktober 2019 werd afgesloten.

"Geen enkele vorm van misbruik zal ooit worden getolereerd in onze sport, en we zullen de emotionele en fysieke veiligheid van atleten boven alles stellen", verklaarde de Amerikaanse atletiekfederatie USATF.

Salazar, die begin jaren tachtig de marathons van Boston en New York won en later olympische medaillewinnaars als Mo Farah en Galen Rupp coachte, heeft vooralsnog niet gereageerd op de uitspraak van het SafeSport-centrum.

Het Amerikaanse antidopingagentschap heeft Salazar in september 2019 eerder voor vier jaar geschorst. Hoewel geen enkele atleet die onder hem heeft getraind ooit positief is getest op een verboden stof, stelde USADA vast dat Salazar dopingcontroles had gemanipuleerd en had gehandeld in verboden stoffen, waaronder testosteron.

De voormalige coach van onder anderen de Nederlandse atlete Sifan Hassan ontkent de beschuldigingen en vecht de schorsing in de dopingzaak aan.