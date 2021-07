Schaatser Sverre Lunde Pedersen heeft de training hervat, zo heeft hij maandag verteld aan schaatsen.nl. De 29-jarige Noor raakte twee maanden geleden zwaargewond bij een fietsongeval in zijn eigen land.

Pedersen liep onder meer een scheur in zijn lever en breuken in beide handen op. De allrounder hoopt dat hij zich plaatst voor de Olympische Spelen, die over een half jaar in Peking beginnen.

"Het wordt een race tegen de klok", aldus Pedersen. "Het antwoord op die vraag zal in de komende maanden duidelijk worden. Eén ding is zeker: het zal heel lastig worden om me te plaatsen."

"Maar de motivatie is goed", vervolgde hij. "Vrijdag stappen we met de Noorse ploeg weer het ijs op in Hamar. Ik ben benieuwd hoe mijn lichaam daarop reageert."

Pedersen verloor tijdens de fietsrit de controle over zijn stuur toen hij in een kuil reed. Hij ging vervolgens hard onderuit. Met de traumaheli werd de olympisch kampioen van 2018 op de achtervolging afgevoerd naar het ziekenhuis.

Pedersen veroverde vier keer het zilver op het WK allround, drie keer achter Patrick Roest (2018, 2019 en 2020) en één keer achter Sven Kramer (2016). In 2019 won Pedersen het goud op de 5.000 meter op de WK afstanden.