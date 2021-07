Michael van der Mark is er zondag niet in geslaagd om op het podium te eindigen in de tweede race van het WK superbike op het circuit van Assen. De Rotterdammer moest genoegen nemen met de zesde plaats.

De 28-jarige Van der Mark gaf ruim 12,5 seconden toe op de Brit Jonathan Rea. De zesvoudig wereldkampioen won beide hoofdraces in Assen en was op zijn Kawasaki ook de beste in de Superpole.

Rea liet zondag zijn landgenoot Scott Redding ruim anderhalve seconde achter zich. Het podium werd gecompleteerd door de Italiaan Andrea Locatelli. Ook de Brit Chaz Davies en de Spanjaard Álvaro Bautista eindigden voor Van der Mark.

In het kampioenschap bezet Van der Mark met 104 punten de zevende plaats. Rea gaat met 243 punten aan de leiding en wordt gevolgd door de Turk Toprak Razgatlioglu (206).

Over twee weken gaat het seizoen in het WK superbike verder met twee races in Tsjechië.