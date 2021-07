Nyck de Vries heeft zijn fraaie tweede plaats van zaterdag in Londen een dag later een passend vervolg gegeven. De 26-jarige Fries eindigde bij de tweede Formule E-race in Engeland opnieuw als tweede en kwam zo aan de leiding van het kampioenschap. Robin Frijns pakte met een vierde plek ook belangrijke punten en klom naar de tweede plek.

Voor De Vries was het de vierde keer dit seizoen dat hij op het podium eindigde in een Formule E-race. Naast zijn twee podiumplekken van dit weekend boekte De Vries eerder dit seizoen zeges in het Spaanse Valencia en bij de E-Prix van Saoedi-Arabië.

De Vries profiteerde onder meer van een straf van een diskwalificatie van Lucas di Grassi. De Braziliaan kwam als eerste over de finish, maar kreeg een tijdstraf van twintig seconden omdat hij verzuimde om een zogeheten drive through penalty te incasseren.

Di Grassi ontving die straf omdat hij de leiding had gepakt tijdens een safetycarsituatie, waar inhalen verboden is. Door de tijdstraf van Di Grassi won Alex Lynn de race. Mitch Evans completeerde achter De Vries de top drie.

De 29-jarige Frijns, als achtste gestart, kwam ongeschonden de race door en werkte zich uiteindelijk op tot de vierde plek. De Limburger eindigde zaterdag bij de eerste race nog buiten de punten.

In het kampioenschap heeft De Vries 95 punten, zes punten meer dan zijn landgenoot Frijns. Het seizoen wordt medio augustus afgesloten met twee races in Berlijn.