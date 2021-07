Sanne Wevers is er zondag op de Olympische Spelen niet in geslaagd om zich voor de balkfinale te plaatsen. De titelverdedigster kwam in de kwalificaties tot een score van 13,866 en dat was niet genoeg voor een plek in de eindstrijd.

Nadat de Amerikaanse turnsters Sunisa Lee en Simone Biles het beter hadden gedaan, viel Wevers buiten de top acht. Alleen de eerste acht plaatsen, met een maximum van twee per land, geven recht op deelname aan de toestelfinale op dinsdag 3 augustus.

Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 veroverde Wevers nog verrassend olympisch goud. De nu 29-jarige Friezin hield vijf jaar geleden de Amerikaanse turnsters Lauren Hernandez (zilver) en Biles (brons) achter zich.

De voorbereiding van Wevers op de Spelen in Tokio verliep dramatisch. Haar vader en coach Vincent Wevers, die in 2016 nog werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar, wordt onderzocht vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag in het verleden en werd door de turnbond niet opgenomen in de olympische selectie.

Vincent Wevers vocht het besluit met succes aan bij de kantonrechter, maar het hof in Arnhem oordeelde in een kort geding dat de KNGU rechtmatig had gehandeld. Sanne Wevers overwoog de Spelen te laten schieten vanwege het ontbreken van haar vader, maar na lang wikken en wegen besloot ze toch naar Tokio af te reizen.

Sanne Wevers slaagde er in de kwalificaties niet in de balkfinale te bereiken. Foto: ANP

Sanne Wevers veroverde in april nog EK-zilver

Ondanks haar verstoorde voorbereiding is het mislopen van de balkfinale verrassend te noemen. Wevers veroverde eind april bij de Europese kampioenschappen in het Zwitserse Bazel nog zilver.

Eythora Thorsdottir en Lieke Wevers lijken zich te gaan plaatsen voor de meerkampfinale. Na drie van de vijf subdivisies staat Wevers (53,365) twaalfde op de zogenoemde geschoonde lijst.

Thorsdottir (52,899) is voorlopig veertiende. Vera van Pol, die voor Nederland opende op het toestel brug, kwam tot een puntentotaal van 51,733. Elk land mag met maximaal twee turnsters aan de meerkampfinale deelnemen.

De kwalificaties voor de landenwedstrijd, meerkamp en toestelfinales duren nog tot en met ongeveer 15.00 uur (Nederlandse tijd).