Nyck de Vries is zaterdag voor de derde keer dit seizoen op het podium geëindigd in de Formule E. De Fries kwam in de eerste race in Londen na een sterke inhaalrace als tweede over de finish.

De 26-jarige De Vries ging als negende van start en werkte zich gedurende de race op naar de tweede plaats. De Mercedes-coureur moest op ExCeL London de Brit Jake Dennis ruim vijf seconden voor zich dulden.

Voor De Vries was de tweede plaats zijn eerste podiumplek sinds eind april, toen hij de eerste race in Valencia won. Begin dit seizoen triomfeerde hij eveneens in de openingsrace in Saoedi-Arabië.

Het podium in Londen werd gecompleteerd door de Brit Alex Lynn. Robin Frijns, die slechts als 22e startte, moest zich tevredenstellen met de vijftiende plaats.

In het WK-klassement klimt De Vries met 77 punten naar de vierde plaats. De Nederlander heeft slechts vier punten achterstand op kampioenschapsleider Sam Bird, die uitviel in Londen. Dennis (79) staat tweede en António Félix da Costa (78) derde. Frijns (76), die vorige week nog aan de leiding ging, zakt naar de vijfde plaats.

Zondag komen de coureurs opnieuw in actie in Londen. Het seizoen wordt medio augustus afgesloten met twee races in Berlijn.