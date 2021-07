De Amerikaanse honkbalclub Cleveland Indians is als tweede topsportteam in het land onder druk overgegaan tot een naamswijziging. De club uit de staat Ohio noemt zich voortaan Cleveland Guardians.

De club Cleveland Indians, die uitkomt in de MLB en twee keer de World Series won, kondigde de naamswijziging en een nieuw clublogo aan met een video op sociale media.

Acteur Tom Hanks, groot fan van Cleveland Indians, sprak die in en vertelde dat in de nieuwe naam het beste - namelijk Cleveland - bewaard blijft. Het woord Guardians moet iedere fan van de club vertegenwoordigen, ongeacht huidskleur of afkomst.

De naam Guardians (bewakers) is een verwijzing naar de standbeelden op de Lorain-Carnegie Bridge, die de rivier Cuyahoga overspant en het centrum van Cleveland verbindt met de wijk Ohio City. Die beelden staan ter plaatse bekend als de 'hoeders van het verkeer'.

Cleveland Indians volgt het voorbeeld van Americanfootballclub Washington Redskins, die in juli vorig jaar besloot verder te gaan als Washington Football Team. Redskins (roodhuiden) geldt als een kwetsende term voor de oorspronkelijke bewoners van het land. Dat geldt ook voor de Indians en het oude logo van de club.

De discussie was een gevolg van de maatschappelijke onrust die ontstond na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam. De onrust leidde niet alleen tot de oproep om racistische benamingen te veranderen, maar ook om bijvoorbeeld standbeelden van controversiële personen te verwijderen.