Jeffrey Herlings kan zondag niet in actie komen tijdens de Grand Prix van Tsjechië in de MXGP. De Nederlandse motorcrosser brak vorige week zijn schouder bij de Grand Prix van Nederland in Oss en is nog niet hersteld.

Herlings kreeg in de openingsfase van de eerste manche in Oss het voorwiel van de vliegende Ivo Monticelli tegen zich aan. Hij bleef wonderwel overeind en won na een inhaalrace de manche, maar na afloop bleek hij zijn schouder te hebben gebroken en moest hij zich afmelden voor de tweede manche.

De wereldkampioen van 2018 hoopte stiekem er weer bij te kunnen zijn tijdens de Grand Prix van Tsjechië in Loket - temeer omdat hij anders kostbare punten zou laten liggen in de strijd om de wereldtitel - maar hij blijkt niet fit genoeg te zijn om over een paar dagen alweer te racen.

"Ik heb geen pijn in mijn schouder als ik niet aan het crossen ben, maar als ik op de motor stap, is het een ander verhaal. Ik zal Loket moeten uitzitten en ervoor moeten zorgen dat ik daarna 100 procent ben als ik terugkom. Het is jammer en het heeft niet aan mij gelegen, maar het is wat het is", zegt Herlings tegen Motorsport.com.

Herlings heeft als nummer twee in de WK-stand na vier Grands Prix momenteel 23 punten achterstand op de Sloveense koploper Tim Gajser (143 om 166 punten). Ook de Italiaan Tony Cairoli en de Fransman Romain Febvre hebben 143 punten. Er zijn nog veertien Grands Prix te gaan.

De 26-jarige Herlings wordt de laatste jaren geplaagd door blessureleed. Zo brak hij onder meer zijn voet en zijn enkel en raakte hij tijdelijk verlamd door een val. Daardoor kon hij na zijn wereldtitel in 2018 nooit serieus meedoen om de bovenste plekken in de WK-stand.