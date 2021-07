Mark Caljouw maakt zich in badmintonminnend Japan op voor zijn eerste Olympische Spelen. De eerste Nederlandse deelnemer aan het enkelspel sinds 1996 voelt in Tokio het respect voor zijn sport.

"Wij als badmintonners krijgen hier de waardering die voetballers in Europa krijgen", zegt de 26-jarige Caljouw. "Als we naar Azië afreizen, verschijnt er een glimlachje op ons gezicht. Dit is 'onze' kant van de wereld, zeggen we dan. Indonesië, China en Japan, dat zijn echte badmintonlanden."

Volgens Caljouw worden badmintonners in Azië "als sterren behandeld". "Als we ergens uitstappen, is het voller dan vol en soms moeten we onder politiebegeleiding naar de locatie. Ja, je proeft hier echt de waardering. Daarom is het zo jammer dat er geen publiek aanwezig kan zijn. De nummer één van de wereld, Kento Momota, is een Japanner en anders zou het stadion echt tot de nok toe gevuld zijn."

Caljouw is de eerste Nederlander die zijn opwachting maakt in het enkelspel in 25 jaar. Ron Michels, Jeroen van Dijk en Joris van Soerland deden een kwart eeuw geleden mee aan de Spelen van Atlanta.

'Niemand verwacht dat ik medaille ga halen'

Al voordat de eerste shuttle door de lucht is gegaan, tempert Caljouw de verwachtingen. "Niemand in de badmintonwereld verwacht dat ik hier een medaille ga halen. Daar ben ik realistisch genoeg voor", aldus de Rijswijkse nummer 29 van de wereld.

"Dat ik als nummer zeventien ben toegelaten, zegt wel iets. Dit is het koningsnummer van het badminton. Al mag ik niet klagen over mijn loting. Het klinkt misschien makkelijk, maar ik wil gewoon de beste versie van mezelf laten zien en dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Wie weet doe ik over drie jaar in Parijs mee om de medailles."

De Spelen in Japan worden Caljouws laatste toernooi onder leiding van de Deen Jonas Lyduch, met wie hij in het geboorteland van de coach trainde. "Ik ga weer terug naar Papendal, om daar mijn carrière voort te zetten. Hopelijk kunnen we het in Tokio op een mooie manier afsluiten."

Caljouw neemt het in de groepsfase op tegen de Indiër Sai Praneeth en Misha Zilberman uit Israël. Maandag komt hij voor het eerst in actie.