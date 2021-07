Giannis Antetokounmpo is geëmotioneerd na zijn kampioenschap met Milwaukee Bucks. De sterspeler leidde zijn ploeg met een nieuwe zege op Phoenix Suns naar de eerste NBA-titel in vijftig jaar.

De 26-jarige Antetokounmpo verwees na de beslissende 105-98-overwinning - hij had opnieuw de absolute hoofdrol - naar het moment dat hij zijn contract bij de Bucks in december met vijf jaar verlengde.

"Er lag nog een klus die ik móést klaren. Ik kon hier gewoon niet weg. Ik had zoiets van: dit is mijn stad, ze vertrouwen me hier en geloven hier in me. In ons", zei de 'Greek Freak' na het binnenhalen van de titel.

"Dit kenmerkt ook mijn koppige kant. Het is makkelijker om naar een topteam te gaan, daar een aandeel te hebben en daar kampioen te worden. Maar ik heb voor de moeilijke weg gekozen en we hebben het geflikt."

Giannis Antetokounmpo tijdens een van de eerdere play-offduels met Phoenix Suns. Hij werd verkozen tot 'MVP' van de Finals. Giannis Antetokounmpo tijdens een van de eerdere play-offduels met Phoenix Suns. Hij werd verkozen tot 'MVP' van de Finals. Foto: Getty Images

'Deze is voor mijn ouders en mijn vrouw'

Na de wedstrijd in Milwaukee ging Antetokounmpo op een persconferentie verder in op wat het kampioenschap met de Bucks, waarvoor hij sinds 2013 speelt nadat hij overkwam uit Griekenland, voor hem betekent.

"Deze is voor mijn ouders en mijn vrouw. Mijn moeder werkt elke dag keihard voor me en heeft me nooit onder druk gezet om iets anders te gaan doen en mijn vader kijkt van boven mee. Mijn vrouw helpt me iedere dag om een beter persoon te zijn, laat me doen wat ik graag doe en zorgt voor mijn zoon", vertelde hij geëmotioneerd.

"Ik kan soms koppig en een beetje los zijn van de realiteit zijn, omdat ik dit zó graag wil. En nu heb ik het. Dat maakt me emotioneel. Maar ik heb het niet alleen gedaan. Elke dag word ik door mensen geholpen. Ik ben iedereen dankbaar."

Als het aan Antetokounmpo ligt, blijft het niet bij dit succes. "Dit gevoel werkt verslavend. Ik hou ervan. Hopelijk kunnen we hier als ploeg op voortbouwen en het nog een keer voor elkaar krijgen."