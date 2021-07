De basketballers van Milwaukee Bucks hebben in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) voor het eerst in vijftig jaar de titel in de NBA gewonnen. Sterspeler Giannis Antetokounmpo leidde zijn team in de zesde wedstrijd van de finale tegen Phoenix Suns naar de beslissende zege: 105-98.

De Suns, die nog nooit kampioen werden, wonnen de eerste twee wedstrijden in de best-of-sevenserie, maar daarna waren er vier zeges op rij voor de Bucks.

Milwaukee Bucks werd eerder alleen in 1971 kampioen. Toen waren de legendarische basketballers Kareem Abdul-Jabbar en Oscar Robertson de sterspelers van het team uit Milwaukee.

De 26-jarige Antetokounmpo kwam dinsdag voor 17.000 fans in Milwaukee tot liefst vijftig punten. De 26-jarige Griek, die in 2019 en 2020 werd verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA, beëindigde de NBA Finals met een gemiddelde van 35,2 punten per duel.

De forward werd na het duel uitgeroepen tot de MVP van de finaleserie.

Milwaukee Bucks stond pas voor de derde keer in de NBA-finale. Foto: Getty Images

Antetokounmpo evenaart record uit 1958

Antetokounmpo werd geboren in Athene als zoon van Nigeriaanse immigranten. Hij was een relatief onbekende speler toen hij in 2013 door de Bucks slechts als vijftiende werd gekozen in de jaarlijkse NBA Draft, het evenement waarbij teams om de beurt spelers mogen kiezen.

In de afgelopen acht jaar is de 'Greek Freak' uitgegroeid tot een van de beste basketballers van zijn generatie. Dinsdag werd Antetokounmpo pas de tweede NBA-speler ooit met vijftig punten in het beslissende duel van de finaleserie in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. Bob Pettit deed het in 1958 voor St. Louis Hawks.

Voor Bucks-spelers Khris Middleton en Jrue Holiday en sterspeler Devin Booker van de Suns is het seizoen nog niet voorbij. Ze gaan direct door naar Tokio voor de Olympische Spelen.