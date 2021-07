Het gevecht tussen Anthony Joshua en Oleksandr Usyk om drie wereldtitels in het zwaargewicht vindt plaats op 25 september. Als locatie is gekozen voor het stadion van Tottenham Hotspur in Londen, werd dinsdag bekendgemaakt.

De 31-jarige Joshua zet tegen zijn Oekraïense opponent zijn kampioensgordels in de IBF, WBA en WBO op het spel. Bij het gevecht kunnen maximaal 60.000 mensen aanwezig zijn.

Voor de 34-jarige Usyk, die nog ongeslagen is in achttien profpartijen, wordt het zijn eerste WK-duel in het zwaargewicht. In het cruisergewicht veroverde hij al wel de wereldtitels van de vier grote bonden.

Joshua zou in augustus in Saoedi-Arabië aantreden tegen zijn landgenoot Tyson Fury, de Britse wereldkampioen van de WBC. Dat titanenduel had de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht moeten opleveren, maar is tot nader order uitgesteld.

Een Amerikaanse arbitragecommissie bepaalde dat Fury zijn wereldtitel eerst moet verdedigen tegen Deontay Wilder uit de Verenigde Staten. Dat duel vindt op 9 oktober plaats in Las Vegas. Daarop moest Joshua op zoek naar een nieuwe uitdager.