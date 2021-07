De Nederlandse handbalsters hebben dinsdag een geslaagde laatste oefenwedstrijd gespeeld in de aanloop naar de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade was met 37-34 te sterk voor titelverdediger Rusland.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Oranje stond bij de wedstrijd op Japanse bodem halverwege al op een 19-17-voorsprong. In de spannende tweede helft werd die voorsprong vastgehouden.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Nederland een oefenzege boekt op Rusland. Begin deze maand werd het bij de rentree van Nycke Groot in Den Bosch 30-29. Een paar dagen later ging de uitzwaaiwedstrijd tegen Zweden met 23-28 verloren.

Op de Olympische Spelen zit Nederland in een poule met Japan, Zuid-Korea, Angola, Noorwegen en Montenegro. De beste vier landen plaatsen zich voor de kwartfinales. De andere groep telt eveneens zes landen.

Zondag om 2.00 uur (Nederlandse tijd) is de eerste wedstrijd, tegen gastland Japan. De andere groep telt eveneens zes landen.