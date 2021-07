Motorcrosser Jeffrey Herlings kan haast niet geloven dat hij bij de Grand Prix van Nederland in Oss de eerste manche in de MXGP-klasse uit heeft gereden. Hij brak vroeg in de race zijn schouder door toedoen van de motor van een vallende concurrent.

Kort na de start vloog Ivo Monticelli met zijn motor door de lucht en landde op de linkerschouder van de Nederlander. Hij bleef wonderwel op de been, won na een inhaalrace de eerste manche, maar na afloop bleek hij zijn schouder te hebben gebroken.

"Ik kan niet geloven dat ik de eerste manche nog won met een gebroken schouderblad", schrijft de 26-jarige Herlings op Instagram. "De pijn was ondraaglijk, ik had de hele wedstrijd tranen in mijn ogen van de pijn."

Herlings kon door de breuk niet starten in de tweede manche van de Grand Prix, die werd gewonnen door de Sloveen Tim Gajser. Door het uitvallen van Herlings verstevigde hij zijn voorsprong in de WK-stand naar 23 punten op Herlings, Cairoli en de Fransman Romain Febvre, die allen 143 punten hebben.

"Ik nam dit hele seizoen nul risico en deed alles volgens plan", vervolgt Herlings over de consequenties van zijn val. "Ik lag bijna aan de leiding van het kampioenschap en toen gebeurde dit."

Het is nog niet duidelijk hoelang Herlings uitgeschakeld is. "Maandag gaan we verder kijken hoe erg de schade is en wanneer we weer kunnen racen", zegt de Nederlander. De volgende Grand Prix vindt plaats op 25 juli in Tsjechië.