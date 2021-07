Nederlandse olympiërs die op de komende Olympische Spelen in Tokio een medaille veroveren, krijgen de kans om dat toch nog een beetje te vieren. Voor hen wordt een balkonscène geregeld in het olympisch dorp.

Bij voorgaande edities van de Spelen werden medaillewinnaars groots gehuldigd in het bijzijn van familie, vrienden en supporters. Die mogelijkheid is er in Japan wegens de strikte coronaregels niet.

In het olympisch dorp in Tokio mogen de succesvolle Nederlanders hun medaille aan het balkon hangen, dat voor de gelegenheid is aangekleed als medaillespiegel.

"De sporter gaat de medaille die hij of zij heeft gewonnen dan toevoegen", zegt chef de mission Pieter van den Hoogenband zondag tegen de NOS. De voormalige topzwemmer hoopt dat de balkonscène een klein beetje de pijn bij de sporters wegneemt.

"Ik weet als geen ander dat er achter een sporter een hele keten aan vrienden, familie, coaches en collega's staat. En er is niks zo mooi om het met hen te delen als je dan op de Spelen staat."

Chef de mission Pieter van den Hoogenband deed zelf vier keer mee aan de Olympische Spelen. Chef de mission Pieter van den Hoogenband deed zelf vier keer mee aan de Olympische Spelen. Foto: ANP

Unieke Spelen door strikte regels

Bij de Spelen in Tokio zal vrijwel niets hetzelfde zijn als tijdens andere edities. Zo is er geen publiek aanwezig en gelden overal zeer strenge coronamaatregelen.

Voor de medaillewinnaars werd vrijdag al bekend dat ze hun plak zelf om hun nek moeten hangen. De organisatie wil fysiek contact vermijden uit angst voor mogelijke verspreiding van het coronavirus.

Ondanks alle regels is in het olympisch dorp inmiddels al sprake van vier besmettingen: drie sporters en één medewerker zijn positief getest.

De Olympische Spelen beginnen volgende week vrijdag met een versoberde openingsceremonie. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met 8 augustus.