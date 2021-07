Jeffrey Herlings heeft zondag bij de Grand Prix van Nederland in Oss de eerste manche in de MXGP-klasse gewonnen. De Nederlander bleek daarin echter ook zijn schouder te hebben gebroken en moest zich afmelden voor de tweede manche.

In de openingsfase van de eerste manch kreeg Herlings het voorwiel van de vliegende Ivo Monticelli tegen zich aan. Het lukte hem wonderwel om ondanks de harde botsing op de motor te blijven en hij wist dankzij een sterke eindsprint de race toch te winnen.

Herlings' team KTM bracht niet veel later alsnog slecht nieuws. "Na een fantastische overwinning in de eerste manche zal Herlings niet deelnemen aan de tweede manche vanwege een probleem met het schouderblad", meldde de renstal. In het ziekenhuis werd vervolgens een breuk geconstateerd.

In de eerste manch nam Herlings, die vanaf poleposition was gestart maar door het incident met Monticelli terugviel, drie ronden voor het einde de koppositie over van zijn landgenoot Glen Coldenhoff en hield zijn rivaal, die als tweede eindigde, uiteindelijk twee seconden achter zich.

Achter Herlings en Coldenhoff werd Tim Gajser derde. De Sloveen begon als leider in de WK-stand aan de Grand Prix in Oss. Calvin Vlaanderen moest genoegen nemen met de tiende plaats en Brian Bogers eindigde als twaalfde.

De tweede manch is zondag om 16.10 uur. De Grand Prix van Nederland is de vierde race van het seizoen. Twee weken geleden in Italië boekte Herlings, die de laatste tijd wordt geplaagd door blessureleed, zijn eerste overwinning van het jaar.