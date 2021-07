Milwaukee Bucks heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een flinke stap gezet naar de tweede NBA-titel in de clubhistorie. In de vijfde wedstrijd van de NBA Finals werd Phoenix Suns met 123-119 verslagen.

De overwinning betekent dat de ploeg van sterspeler Giannis Antetokounmpo in de best-of-sevenserie op een 3-2-voorsprong staat en nog één overwinning nodig heeft om het kampioenschap veilig te stellen.

Antetokounmpo was met 32 punten, 9 rebounds en 6 assists niet voor het eerst de grote man bij de Bucks. Ook Khris Middleton (29 punten, 7 rebounds, 5 assists) en Jrue Holiday (27 punten, 4 rebounds, 13 assists) speelden een hoofdrol.

De zesde ontmoeting tussen de Bucks en de Suns vindt in de nacht van dinsdag op woensdag plaats in Milwaukee. Als de Suns die ontmoeting winnen, is de onderlinge stand weer gelijk en volgt de beslissing in de zevende en laatste wedstrijd.

Voor de Bucks gloort het eerste NBA-kampioenschap sinds 1971. Drie jaar later was de club uit Wisconsin verliezend finalist. In 1976 en 1993 gingen de Suns ten onder in de eindstrijd, de club pakte de titel nog nooit.

Vorig jaar ging de titel naar Los Angeles Lakers, dat toen onder aanvoering van vedette LeBron James over zes wedstrijden met 4-2 te sterk was voor Miami Heat.