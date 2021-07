Richard Verschoor heeft zaterdag op het Britse circuit van Silverstone zijn eerste zege in de Formule 2 geboekt. De twintigjarige Nederlander vertrok bij de sprintrace van poleposition en gaf die positie niet meer uit handen.

De leidende positie van Verschoor kwam alleen bij de start en kort na twee safetycarsituaties in gevaar. De coureur van MP Motorsport slaagde er beide keren in om zijn concurrenten achter zich te houden en reed op dominante wijze naar de overwinning.

Verschoor was zaterdagochtend in de eerste sprintrace als tiende geëindigd en mocht daarom van pole beginnen aan de tweede sprintrace. De Nieuw-Zeelander Marcus Armstrong werd tweede en Williams-testcoureur Dan Ticktum completeerde de top drie.

Verschoor is bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 2. Vorig jaar eindigde hij als negende in het Formule 3-kampioenschap, waarna hij een stoeltje in de Formule 2 bemachtigde.

Nyck de Vries was in september 2019 in het Russische Sotsji de laatste Nederlander die een overwinning in de Formule 2 boekte. De Fries werd in datzelfde seizoen ook kampioen in de belangrijkste opstapklasse richting de Formule 1.

Viscaal valt uit op Silverstone

Bent Viscaal, de andere Nederlander die in de Formule 2 uitkomt, viel uit na incident met de Indiër Jehan Daruvala. De 21-jarige coureur van Trident reed op dat moment al buiten de top tien.

Zondag staat voor Verschoor en Viscaal de Formule 2-hoofdrace op Silverstone op het programma. Die wedstrijd begint om 11.50 uur.

Ook de Formule 1-coureurs komen dit weekend in actie op Silverstone. Zaterdag om 17.30 uur werkt de koningsklasse van de autosport daar voor het eerst in de historie een sprintrace af. Lewis Hamilton begint van de eerste startplek en Max Verstappen start als tweede.