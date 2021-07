Usain Bolt is teleurgesteld over de ontwikkeling van de Jamaicaanse sprinters sinds hij zijn loopbaan beëindigde in 2017. De achtvoudig olympisch kampioen op onder meer de 100 en 200 meter voorspelt dat zijn landgenoten het zwaar zullen krijgen in Tokio na zijn overheersing van de laatste drie Olympische Spelen.

De 34-jarige Bolt pakte bij de Olympische Spelen van 2008 in Peking, 2012 in Londen én 2016 in Rio de Janeiro het goud op de 100 en 200 meter. De wereldrecordhouder op beide afstanden verwacht niet dat hij in Tokio wordt opgevolgd door een landgenoot.

"Het is echt teleurstellend om dit te zien", zegt Bolt tegen persbureau Reuters. "Ik had het gevoel dat we een goede oogst van (mannelijke) atleten hadden voor de laatste paar Olympische Spelen. Het stoort mij dat dit de situatie is waarin we ons nu bevinden, omdat het grootste deel van de wereld voor ons ligt."

"Maar als ik naar de mannen kijk, wordt het moeilijk. Ik ben gewoon teleurgesteld omdat ik denk dat we het talent hebben. Dat zou geoogst moeten worden doordat mensen de training serieus nemen en het daardoor voor elkaar krijgen."

Yohan Blake is nu Jamaica's vaandeldrager bij de mannensprint, maar hij zal volgens Bolt zijn beste seizoenstijd van 9,95 seconden enorm moeten verbeteren om voor een medaille te kunnen strijden op de 100 meter in Tokio.

Naast Blake zullen ook Oblique Sevill en Tyquendo Tracey (100 meter) en Rasheed Dwyer en Julian Forte (200 meter) namens Jamaica actief zijn op de sprintnummers van de Olympische Spelen in Japan.