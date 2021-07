In het olympisch dorp in Tokio is iemand die betrokken is bij het organiseren van de Spelen positief getest op het coronavirus. Volgens een woordvoerder van het organisatiecomité gaat het om de eerste besmetting die tot dusver is vastgesteld in het dorp.

Volgens Toshiru Muto, de directeur van het organisatiecomité, betreft het een bezoeker uit het buitenland.

Uit welk land de positief geteste persoon komt, wilde Muto niet zeggen uit privacyoverwegingen. De besmette persoon is uit het dorp verwijderd en moet voorlopig in een hotel blijven, zo lichtte een woordvoerder toe.

Tijdens de Olympische Spelen, die over zes dagen worden geopend, wonen zo'n 18.000 sporters en begeleiders in het dorp. Tijdens de Paralympische Spelen, die daarna worden gehouden, zijn dat er ongeveer achtduizend.

Het olympisch dorp heeft een speciale coronakliniek gekregen, waar de dagelijkse tests worden uitgevoerd. Overal hangen ook nog posters waarop de coronamaatregelen staan.