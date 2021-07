Het prestigieuze boksgevecht tussen Tyson Fury en Deontay Wilder wordt op 9 oktober ingehaald. De Brit en de Amerikaan strijden in het najaar om de wereldtitel in het zwaargewicht bij de WBC, die nu nog in handen van Fury is.

Het wereldtitelgevecht stond op 24 juli in de Amerikaanse stad Las Vegas op het programma, maar moest worden afgelast nadat Fury positief had getest op het coronavirus. Organisator Top Rank Boxing maakte donderdag bekend dat de strijd om de wereldtitel nu 2,5 maand later wordt beslecht.

"Ik had niks liever gewild dan Wilder op 24 juli verslaan, maar daar zal ik even op moeten wachten. Vergis je niet, ik ben straks beter dan ik ooit ben geweest en dat zal ik op 9 oktober laten zien", zegt titelverdediger Fury volgens de BBC.

Het wordt de derde keer dat de 32-jarige Fury en de drie jaar oudere Wilder tegenover elkaar in de ring staan en de inzet de wereldtitel is. Het eerste gevecht in 2018 eindigde in een gelijkspel, waarna Fury in februari 2020 zegevierde en kampioen werd bij de WBC.

Sindsdien kwamen beide boksers mede door de coronapandemie niet meer in actie. Fury hoopte het in de 'Battle of Britain' eigenlijk eerst tegen Anthony Joshua op te nemen, maar een rechter bepaalde dat Wilder eerst recht heeft op een rematch voordat Fury en Joshua tegen elkaar mogen boksen.