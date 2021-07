Joost Luiten heeft donderdag een slechte eerste dag beleefd bij het Brits Open, een van de vier majors van het golfcircuit. De Nederlander staat bijna onderaan en dreigt de cut mis te lopen.

De 35-jarige Luiten liep op de baan van Royal St. George's in het Engelse graafschap Kent een ronde van 76 slagen, 6 boven het baangemiddelde. Met dat resultaat staat de Rotterdammer 151e en houdt hij slechts enkele spelers onder zich in de tussenstand.

De ronde van Luiten begon met een dubbele bogey, waarna hij zijn enige birdie van de dag noteerde. Hij moest in het verloop nog vijf bogeys op zijn scorekaart schrijven.

De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen, die het toernooi in 2010 al eens won, staat voorlopig bovenaan na een bogeyvrije ronde van 64 slagen (-6). Hij staat een slag voor op de Amerikanen Brian Harman en Jordan Spieth.

Luiten was niet de enige die worstelde in de eerste ronde. Ook oud-majorwinnaars Phil Mickelson, Martin Kaymer en Jason Day staan in de achterhoede. Mickelson had zelfs tachtig slagen nodig en staat gedeeld laatste.

Na twee rondes gaan de beste zeventig spelers in de stand verder in het weekend. Het Brits Open is traditiegetrouw de vierde en laatste major van het jaar. Hideki Matsuyama won de Masters, Mickelson het PGA Championship en Jon Rahm schreef vorige maand de US Open op zijn naam.