In tegenstelling tot andere topspelers doet Novak Djokovic, de nummer één van de wereldranglijst, wel mee aan het olympisch tennistoernooi in Tokio. De Serviër heeft lang getwijfeld, maar bevestigde donderdag via Twitter dat hij zal meedoen.

Tijdens het door Djokovic (34) gewonnen Wimbledon werd bekendgemaakt dat er geen toeschouwers aanwezig kunnen zijn bij de Spelen. Daarnaast gelden er tal van restricties voor de atleten.

"Het nieuws over de toeschouwers was erg teleurstellend om te horen. Ik heb ook vernomen dat er een hoop beperkingen gelden in het olympisch dorp. Mogelijk kunnen we andere atleten niet in actie zien", zei Djokovic.

Toptienspelers Roger Federer, Rafael Nadal en Dominic Thiem hebben zich afgemeld voor de Spelen, net als Serena Williams, Victoria Azarenka en Angelique Kerber bij de vrouwen.

De 34-jarige Djokovic verkeert in een uitstekende vorm en schreef dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op zijn naam. Hij kan daarmee de tweede tennisser ooit en de eerste man worden die de 'Golden Slam' - het winnen van alle Grand Slam-toernooien en de Spelen in hetzelfde jaar - voltooit. Alleen de Duitse Steffi Graff slaagde er in 1988 in om alle Grand Slam-toernooien inclusief de Spelen te winnen.

Voor Djokovic wordt het de vierde keer dat hij meedoet aan de Olympische Spelen, die eind volgende week beginnen. Bij de Spelen van 2008 in het Chinese Peking pakte hij brons.