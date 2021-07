Conor McGregor beweert al geblesseerd geweest te zijn voordat hij zijn scheenbeen brak in het gevecht met zijn rivaal Dustin Poirier in de UFC, afgelopen weekend. De excentrieke Ier klapte door zijn enkel en moest met een brancard worden afgevoerd.

"Ik ging geblesseerd het gevecht in", zei McGregor in een uitgebreid filmpje op Instagram, waarin hij op een scooter langs het ziekenhuisterrein in Californië reed. "Mensen vragen me op welk moment ik mijn been brak."

"Maar vraag het aan Dana White (de voorzitter van de UFC, red.), vraag het de UFC of dokter Davidson. Ze wisten dat ik een stressfactuur aan mijn been had toen ik aan het gevecht begon. Ze hebben er zelfs over gesproken toen ik zonder scheenbeschermers aan het sparren was en ik paar keer op een knie trapte."

"Ik heb sowieso al jaren last van mijn enkel door al dat vechten", vervolgt McGregor. "Ik heb mijn enkel op elke training met tape gewikkeld. Zelfs toen het pijn deed, ben ik doorgegaan met trainen."

Het is nog niet duidelijk wanneer McGregor, die in het verleden al verschillende keren terugkwam op zijn aangekondigde pensioen, terugkeert in de ring. De Ier is sowieso nog enkele maanden uitgeschakeld.

McGregor heeft vooralsnog een titanium staaf in zijn onderbeen zitten. "Als ik mezelf terugvecht, heb ik een onbreekbaar titanium been", zegt de UFC-vechter met een knipoog. "Ik ben zoals Arnold Schwarzenegger in Terminator 2! Je zult de Ieren niet verslaan, je zult de 'MacMan' niet verslaan."