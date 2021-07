Andy Fordham is donderdag overleden. De voormalig wereldkampioen darts, die al jaren kampte met gezondheidsproblemen, werd 59 jaar oud.

Fordham kroonde zich in 2004 tot wereldkampioen bij de Lakeside van dartsbond BDO. In de jaren daarna moest hij zich meerdere malen op laten nemen vanwege gezondheidsproblemen.

Als gevolg van drankmisbruik en overgewicht moest Fordham onder meer een levertransplantatie ondergaan. Zijn laatste WK speelde hij in 2006.

'The Viking', die bekendstond om zijn ongezonde levensstijl, slaagde erin om zijn leven om te gooien en meer dan 100 kilo af te vallen. In september 2014 begon hij weer met darten bij lokale wedstrijden in Engeland en een jaar later stond hij bij de Grand Slam of Darts voor het eerst weer op een groot toernooi. Daar werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld door Adrian Lewis.

Fordham was daarna niet meer bij machte om zijn dartsloopbaan nieuw leven in te blazen. Begin vorig jaar kampte hij opnieuw met gezondheidsproblemen. Ook was hij weer tientallen kilo's aangekomen.

Ondanks zijn zwakke gezondheid kwam het overlijden van Fordham nog relatief onverwacht. Het is niet bekend waaraan hij precies is overleden.