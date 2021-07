Milwaukee Bucks heeft de stand in de best-of-sevenserie van de NBA-finale gelijk getrokken. De formatie van coach Mike Budenholzer was in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) met 109-103 te sterk voor Phoenix Suns.

De Bucks hadden de overwinning te danken aan het laatste kwart, waarin een achterstand van 76-82 werd weggewerkt. Khris Middleton was in de hele wedstrijd met 40 punten de productiefste speler bij de thuisploeg, terwijl sterspeler Giannis Antetokounmpo goed was voor 26 punten, 8 assists en 14 rebounds.

De meeste punten in de vierde ontmoeting werden overigens gemaakt door Devin Booker, maar de Amerikaan kon Phoenix Suns met 42 punten niet aan de overwinning helpen in Milwaukee.

Het is de tweede nederlaag op rij voor de Suns, die de NBA-finale uitstekend waren begonnen door de eerste twee ontmoetingen in eigen huis te winnen. Door de zege van Milwaukee Bucks staat het 2-2 en is het zeker dat er deze week nog geen beslissing valt.

De vijfde ontmoeting in de best-of-sevenserie wordt in de nacht van zaterdag op zondag in de Phoenix Suns Arena afgewerkt. De zesde wedstrijd volgt in de nacht van dinsdag op woensdag in Milwaukee, waarna duidelijk wordt of er een zevende ontmoeting nodig is.

Milwaukee Bucks werd in 1971 voor de eerste en tot dusver enige keer kampioen in de NBA. Phoenix Suns veroverde dit jaar voor de derde keer in de historie de titel in de Western Conference, maar won de NBA Finals nog nooit.