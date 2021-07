Femke Bol heeft dinsdag haar laatste wedstrijd voor de Olympische Spelen in Tokio gewonnen. De 21-jarige Nederlandse was bij de Diamond League in het Britse Gateshead in 53,24 de snelste op de 400 meter horden. Later op de avond werd Nadine Visser derde op de 100 meter horden.

De 53,24 van Bol was minder snel dan haar tijd van een week geleden in Oslo, toen de Amersfoortse een persoonlijk record van 52,37 liep. Van de nu actieve loopsters klokten alleen de Amerikaanse loopsters Sydney McLaughlin (met 51,90 houdster van het wereldrecord) en Dalilah Muhammad (52,16) ooit een betere tijd.

Bol heeft al bijna twee jaar niet gelopen tegen McLaughlin en Muhammad, die door de coronapandemie niet in de Diamond League actief zijn. In Tokio kan ze zich wel gaan meten met de twee wereldtoppers.

Bij de afwezigheid van McLaughlin en Muhammad won Bol elke race waar ze in 2020 en 2021 aan de start stond. Alleen al dit jaar verbeterde ze twaalf keer een Nederlands record (waaronder ook op de 400 meter en de 4x400 meter). In Tokio behoort een medaille tot de mogelijkheden.

Femke Bol klokte 53,24 in Gateshead. Femke Bol klokte 53,24 in Gateshead. Foto: Getty Images

Visser loopt snelste tijd van seizoen

Op de 100 meter horden won Visser niet in Gateshead, maar ze liep wel haar beste tijd van dit seizoen. Ze kampte met een hamstringblessure en is de laatste weken weer aan het opbouwen richting Tokio. De 26-jarige Visser klokte 12,78. Alleen de Britse Cindy Sember (12,69) en de Amerikaanse Payton Chadwick (12,75) waren rapper.

De Noord-Hollandse maakte op 3 juli haar rentree en sprintte toen in Heusden naar een tijd van 13,05. Het persoonlijk record van Visser, die in Tokio een outsider is voor een medaille, is 12,62. Op de WK 2019 in Doha eindigde ze als zesde.

Op de 400 meter finishte Lieke Klaver als derde in Gateshead en Lisanne de Witte werd achtste met 52,67. De Jamaicaanse Stephenie Ann McPherson won in 50,44.

De Olympische Spelen in Tokio beginnen op 23 juli en het atletiektoernooi gaat op 30 juli van start. De sluitingsceremonie is op 8 augustus.