De Nederlandse turnsters vliegen donderdag alsnog naar Tokio voor de Olympische Spelen. Volgens technisch directeur Mark Meijer zijn alle vrouwen en de begeleiding de afgelopen dagen getest op het coronavirus en is iedereen negatief.

"We zijn nog steeds heel voorzichtig. Maar iedereen is steeds oké. We zijn blij dat we nu duidelijkheid hebben en dat we over een paar dagen mogen vertrekken", aldus Meijer. "Ons vertrek stond vanaf woensdag gepland, maar vanwege de beschikbaarheid van vluchten gaan we nu donderdag."

Vorige week werd bekend dat binnen de Nederlandse turnploeg iemand positief getest was. Een dag later testte iedereen negatief, ook de betrokkene die een dag eerder positief testte.

Uit voorzorg werd besloten dat de sporters en staf van het vrouwenteam een aantal dagen individueel in Heerenveen zouden gaan trainen. Ze zijn daar gedurende die periode ook getest en die testen waren steeds negatief.

De mannenploeg en begeleiding is al naar Tokio gereisd. Bij de mannen was er geen sprake van nauw contact met de aanvankelijk positief geteste betrokkene. Wie dat was, is niet bekendgemaakt.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen wordt op vrijdag 23 juli gehouden. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met zondag 8 augustus.