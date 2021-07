Tien dagen voor het begin van de Olympische Spelen is het atletendorp in Tokio officieel geopend. Thomas Bach, de voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), prees de Japanse organisatoren.

"Ze hebben fantastisch werk gedaan. Maar er moet nog veel worden gedaan. Onze taak is pas klaar als alle atleten Tokio hebben verlaten", zei Bach dinsdag bij de opening, die plaatsvond op de dag nadat de noodtoestand in de stad opnieuw van kracht werd.

"Het zijn moeilijke omstandigheden, maar Japan mag trots zijn op wat er is bereikt", aldus Bach. "De Japanse burgers kunnen erop vertrouwen dat de Spelen voor iedereen veilig zullen verlopen dankzij de strenge maatregelen."

In het olympisch dorp, gelegen aan de baai van Tokio, zullen ongeveer achttienduizend atleten en officials hun intrek nemen. Het complex bestaat uit 21 gebouwen op 44 hectare grond, waar zeer strikte regels gelden.

Atleten moeten onder meer altijd minimaal 2 meter afstand van elkaar houden, ook bij het eten. Ze dienen de onderlinge contacten zoveel mogelijk te beperken en krijgen voor het nuttigen van maaltijden in de gezamenlijke eetruimte niet uitgebreid de tijd. Alcohol is verboden in de openbare ruimtes, maar mag nog wel op de eigen kamer worden genuttigd.

Buiten de eigen slaapruimte dienen de sporters altijd een mondkapje te dragen. Contacten met de lokale bevolking zijn verboden, evenals toeristische uitstapjes. De atleten mogen pas een paar dagen voor hun eerste wedstrijd het dorp in en moeten uiterlijk twee dagen na hun laatste optreden weer vertrekken.

De coronaregels werden strikt nageleefd tijdens een vergadering in Tokio. Foto: AFP

Bach en Hashimoto voor het eerst samen

Bach verbleef na aankomst in Tokio eerst drie dagen in quarantaine. Hij verscheen dinsdag voor de eerste keer in het openbaar, samen met Seiko Hashimoto, de voorzitter van het Japanse organisatiecomité.

Beide topfunctionarissen zaten met andere officials en met mondkapjes op aan tafels die door wanden van plexiglas van elkaar waren gescheiden.

In Tokio zijn ook buiten het atletendorp veel dingen anders vanwege het coronavirus. Zo ging de fakkeltocht niet door, wordt de opening op een sobere manier gehouden en zijn er geen toeschouwers welkom bij de wedstrijden.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op 23 juli. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met 8 augustus.