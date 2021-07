Julian Jaring is er niet in geslaagd om via de rechter een plaats af te dwingen in de olympische selectie van de 3x3-basketballers. De rechter bepaalde maandag in een kort geding dat de door de Nederlandse basketbalbond samengestelde selectie gehandhaafd mag blijven.

Jaring reist komende week wel mee naar Tokio, maar dan als reserve. De vaste groep zal bestaan uit Arvin Slagter, Dimeo van der Horst, Jessey Voorn en Ross Bekkering.

De dertigjarige Jaring maakte wel deel uit van de selectie die onlangs op een toernooi in Graz kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio afdwong. Bondscoach Brian Benjamin besloot hem daarna echter te vervangen door Bekkering, die het scorend vermogen binnen de ploeg zou moeten verbeteren.

Omdat Jaring het daar niet mee eens was, spande hij een kort geding aan. De rechter erkende dat de speler in zijn recht stond om deze kwestie voor te leggen, maar ging niet mee in de eis. Daardoor blijft de huidige selectie staan.

Volgens de basketbalbond heeft Jaring laten weten zich nu bij de situatie neer te leggen en zich volledig te focussen op succes voor het Nederlandse team op de Olympische Spelen.

Het 3x3-basketbal staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma. De vrouwenploeg slaagde er niet in om plaatsing voor de Spelen af te dwingen.