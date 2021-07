De lijst van golfers die vanwege het coronavirus deze week niet meedoen aan het Brits Open is gegroeid tot zeventien man. Woensdag trok de Amerikaanse oud-winnaar Zach Johnson zich terug omdat hij besmet bleek te zijn.

"Ik ben teleurgesteld dat ik moet melden dat ik positief ben getest op het coronavirus en me zal moeten terugtrekken uit het Open Championship van 2021. Ik kijk ernaar uit om volgend jaar terug te keren naar St. Andrews, een plek waar ik zulke mooie herinneringen heb. Veel succes aan alle deelnemers", twitterde Johnson.

Het Brits Open, ook wel 'The Open' genoemd, is een van de vier majors in de golfsport en gaat donderdag van start. Johnson won de beker in 2015 na een play-off. Ook oud-majorwinnaars Bubba Watson, Hideki Matsuyama en David Duval zijn om coronagerelateerde redenen of reisbeperkingen afwezig.

Joost Luiten is wel van de partij. Hij doet voor de achtste keer mee. Zijn beste resultaat was een 32e plaats in 2019.

De eerste van vier rondes op het Brits Open begint donderdag. Vorig jaar ging het toernooi vanwege de coronapandemie niet door. De Noord-Ier Shane Lowry was in 2019 de laatste winnaar.