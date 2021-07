Milwaukee Bucks heeft de spanning in de NBA-finale tegen Phoenix Suns teruggebracht. De ploeg won in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) voor eigen publiek met 120-100 en bracht de stand in de best-of-sevenserie daarmee op 1-2.

Giannis Antetokounmpo was opnieuw de grote man aan de kant van de Bucks. De sterspeler was goed voor 41 punten, dertien rebounds en zes assists. In de tweede wedstrijd was hij met 42 punten ook al op dreef.

Met die aantallen komt Antetokounmpo in een bijzonder rijtje terecht. Hij is de zesde speler die er in de NBA-finale in slaagt in twee wedstrijden op rij boven de 40 punten uit te komen. Onder anderen Michael Jordan en LeBron James gingen hem voor.

Antetokounmpo bleef desondanks bescheiden. "Ik ben geen Michael Jordan. Het enige waar ik mee bezig ben, is wedstrijden winnen en doen wat ik moet doen", aldus de Griek.

Gedragen door de steun van het publiek stonden de Bucks halverwege de derde confrontatie met de Suns al voor met een verschil van vijftien punten. De Suns slaagden er niet meer in om die marge terug te brengen.

De vierde confrontatie in de best-of-sevenserie is in de nacht van woensdag op donderdag. De Bucks jagen op de eerste titel sinds 1971, terwijl de Suns zich nog nooit kampioen mochten noemen.