Robin Frijns is zondag zijn gedeelde koppositie in het Formule E-kampioenschap kwijtgeraakt. De 29-jarige Limburger werd bij de tweede race van dit weekend in New York achtste na een sterke inhaalrace. Nyck de Vries eindigde opnieuw buiten de punten.

Frijns begon als 21e aan de E-Prix op het Brooklyn Street Circuit en werkte zich gedurende de race steeds verder op naar voren. Hij leek net buiten de punten te gaan eindigen, maar in de slotfase reed hij nog naar de achtste plaats en vier punten.

Daarmee brengt Frijns zijn puntentotaal op 76 en deelt hij de tweede plaats in het kampioenschap nu met António Félix da Costa, die zondag derde werd. De Nederlander en de Portugees hebben vijf punten achterstand op Sam Bird, die de race in New York won.

Voorafgaand aan de tweede E-Prix in New York deelde Frijns de koppositie met Edoardo Mortara, maar de Zwitser kwam zondag niet verder dan de zeventiende plaats.

Voor De Vries werd het een weekend om snel te vergeten. Na zijn dertiende plek in de eerste race moest de Fries zich een dag later tevredenstellen met de achttiende plaats. In het kampioenschap staat hij met 59 punten tiende.

Het Formule E-kampioenschap gaat over twee weken verder met twee races in Londen. Medio augustus wordt het seizoen afgesloten in Berlijn.

