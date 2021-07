De Amerikaanse basketbalploeg heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een zeldzame oefennederlaag geleden. De topfavoriet voor de Olympische Spelen, die over twee weken beginnen, verloor met 87-90 van Nigeria.

Het was voor de Verenigde Staten, die niet op oorlogssterkte waren, pas de derde nederlaag in 57 oefenwedstrijden sinds 1992. Amerika had Nigeria in 2016 nog met 110-66 verslagen en in 2012 (op de Olympische Spelen in Londen) met liefst 156-73.

De Amerikaanse basketballers, de nummer één van de wereld, kwamen in de Michelob Ultra Arena in Las Vegas nog wel goed uit de startblokken. Het eerste en tweede kwart werden gewonnen en de maximale voorsprong bedroeg in het tweede kwart tien punten (39-29).

In het derde kwart knokte Nigeria, dat 22e staat op de wereldranglijst, zich terug en werd de achterstand omgedraaid in een voorsprong. De marge liep vervolgens op naar maximaal acht punten. In de slotfase kwam Amerika nog terug tot 87-88, maar een nederlaag kon niet worden voorkomen.

Amerika begon tegen Nigeria met Bam Adebayo, Bradley Beal, Kevin Durant, Damian Lillard en Jayson Tatum. Ook Jerami Grant, Draymond Green, Zach LaVine en Kevin Love kregen speeltijd. Voor sterspeler Durant was het in zijn 39e interland pas de eerste nederlaag.

De Verenigde Staten gaan vanaf 25 juli op jacht naar hun vierde olympische titel op rij. Amerika is in de groepsfase ingedeeld bij Frankrijk, Tsjechië en Iran. In de tussentijd oefent de VS nog tegen Australië en Argentinië.