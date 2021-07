Conor McGregor heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een pijnlijke nederlaag geleden tegen zijn rivaal Dustin Poirier in de UFC. De flamboyante Ier moest in Las Vegas al tijdens de eerste ronde opgeven met een gebroken scheenbeen.

McGregor, die het tot het moment van zijn blessure zwaar had tegen Poirier, klapte bij een ontwijkende manoeuvre door zijn enkel. Naderhand bleek dat hij zijn scheenbeen had gebroken.

De nederlaag is een grote teleurstelling voor McGregor, die uit was op revanche nadat hij in januari van dit jaar van Poirier had verloren. Het was de eerste keer dat hij zich met een technische knock-out gewonnen moest geven.

In september 2014 won de nu 32-jarige McGregor een eerste confrontatie met zijn Amerikaanse concurrent nog wel. Hij sloeg Poirier toen al in de eerste ronde knock-out.

Vermoedelijk komt er op termijn een vierde duel tussen de twee. "Dit is nog niet voorbij", zei McGregor toen hij werd afgevoerd. Poirier zei: "We gaan weer vechten, of dat nu in de octagon is of op straat. Hij zei in de aanloop naar dit gevecht dat hij me zou gaan vermoorden. Dat soort dingen zeg je niet."

De opgave van McGregor betekent dat Poirier, net als de Ier 32 jaar oud, nu mag toewerken naar een titelgevecht in het lichtgewicht. De kampioensgordel is in handen van de Braziliaan Charles Oliveira.