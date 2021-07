Robin Frijns is zaterdag na een fraaie inhaalrace als vijfde geëindigd bij de Formule E-race in New York. De 29-jarige Limburger is daardoor gedeeld koploper in het klassement van de elektrische raceklasse. Nyck de Vries slaagde er niet in om punten te pakken bij de tiende race van het seizoen.

De 29-jarige Frijns startte als elfde en knokte zich met een aantal fraaie inhaalacties naar voren. De coureur van Envision Virgin Racing, die de afgelopen twee races nog puntloos bleef, kwam vlak achter zijn teamgenoot Nick Cassidy als vijfde over de finish.

Omdat kampioenschapsleider Edoardo Mortara (veertiende) buiten de punten eindigde, kwam Frijns in punten gelijk met de Italiaan. Frijns stond eerder dit seizoen ook al aan de leiding van het kampioenschap.

De Vries beleefde een lastige dag in New York. De Mercedes-rijder kwalificeerde zich als achttiende en moest in de race genoegen nemen met de dertiende plek.

De race werd gewonnen door Maximilian Günther, die handig profiteerde van een mislukte inhaalactie van Jean-Éric Vergne op de toenmalige leider Cassidy. Voormalig Formule1-coureur Vergne eindigde nog wel op de tweede plek. De Braziliaan Lucas di Grassi completeerde de top drie.

Zondag wordt er op hetzelfde circuit in New York nog een keer geracet als de elfde wedstrijd van het seizoen op het programma staat.