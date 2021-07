Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben zaterdag op de WorldTour het viersterrentoernooi in het Zwitserse Gstaad gewonnen. Het als vijftiende geplaatste koppel versloeg in de finale Cherif Younousse en Ahmed Tijan in drie sets: 23-21, 19-21 en 15-1.

Het Nederlandse duo had in de groepsfase ook al in drie sets van de twee finalisten uit Qatar gewonnen.

Voor Boermans (26) en De Groot (21) was het hun eerste grote eindzege. Eerder dit seizoen eindigden ze twee keer als vijfde in het Mexicaanse Cancún en een keer als negende in Ostrava in Tsjechië.

Boermans en De Groot, die niet in actie komen bij de Olympische Spelen in Tokio, waren in Gstaad voor de eerste keer in hun gezamenlijke carrière direct tot het hoofdschema toegelaten van een viersterrentoernooi op de WorldTour.

Eerder op de dag waren Boermans en De Groot in de halve finales ook te sterk voor de Russen Nikita Lijamin en Taras Myskiv: 21-17 en 21-15.