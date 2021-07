Ashleigh Barty kon zaterdag amper geloven dat ze voor het eerst in haar loopbaan de eindzege had veroverd op Wimbledon. De 25-jarige Australische rekende in de finale in drie sets af met Karolína Plísková: 6-3, 6-7 (4) en 6-3.

"Het was vanaf het begin een uitzonderlijke wedstrijd", aldus Barty kort na haar zege. "Karolína haalde het beste in mij naar boven en ik moest ook op mijn best zijn om haar te verslaan."

Barty begon sterk aan de wedstrijd en had nog geen halfuur nodig om de eerste set veilig te stellen. In de tweede set kwam Barty op een 6-5-voorsprong en mocht ze serveren om de eindzege op Wimbledon binnen te halen. De nummer één van de wereld werd echter gebroken door Plísková en moest de tweede set aan haar Tsjechische opponente laten.

"Ik ben trots op mezelf dat ik me kon herpakken na die tweede set", vervolgde Barty, die de derde set vervolgens op overtuigende wijze won. "Ik moest mezelf resetten, gewoon doorgaan en blijven tennissen. Gelukkig lukte me dat."

Ashleigh Barty is vol ongeloof na haar eindzege op Wimbledon. Ashleigh Barty is vol ongeloof na haar eindzege op Wimbledon. Foto: Getty Images

'Dit voelt beter dan in mijn dromen'

Barty veroverde in Londen haar tweede Grand Slam-titel, na de winst van Roland Garros in 2019. Ze reikte op Wimbledon tot dit jaar nooit verder dan de vierde ronde (2019), maar toonde in deze editie haar klasse door slechts twee sets te verliezen.

"Het heeft voor mij lang geduurd voordat ik überhaupt durfde te dromen om dit geweldige toernooi te winnen", aldus Barty.

"En om nu hier mijn droom te leven voelt beter dan ik mij ooit had kunnen voorstellen. Ik heb vannacht niet kunnen slapen. Ik lag alleen maar te denken aan wat er zou kunnen gebeuren vandaag. Het is ongelooflijk dat ik nu hier zo sta."

De mannenfinale op Wimbledon gaat zondag tussen Novak Djokovic en de Italiaan Matteo Berrettini.