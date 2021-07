Sifan Hassan is vrijdag bij de Diamond League-wedstrijd in Monaco als tweede geëindigd op de 1.500 meter. De Nederlandse werd in de slotfase ingehaald door de Keniaanse Faith Kipyegon, die een toptijd liep.

De 27-jarige Kipyegon zette met 3.51,07 een nieuw nationaal record en de beste tijd van het seizoen neer. De regerend olympisch kampioen op de 1.500 meter bleef maar een seconde boven het wereldrecord van Genzebe Dibaba (3.50,07).

Hassan kwam in 3.53,60 als tweede over de streep. De regerend wereldkampioen op deze afstand is met 3.51,95 Europees recordhoudster.

Hassan gaat over een maand bij de Olympische Spelen in Tokio waarschijnlijk de 5 en de 10 kilometer lopen, maar ze heeft zich ook geplaatst voor de 1.500 meter.

De topatlete zei donderdag op een persconferentie in Monaco dat ze na haar zege van vorige maand in Florence op de 1.500 meter - in een tijd van 3.53,63 - toch weer wat is gaan twijfelen. "Ik wil al mijn opties tot het laatste moment openhouden", aldus Hassan. Het is normaal gesproken uitgesloten dat ze drie afstanden gaat lopen in Japan.

De openingsceremonie van de Spelen is op 23 juli. Het atletiektoernooi begint op 30 juli.