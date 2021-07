Eindhoven heeft de hoop om een Formule E-race te mogen organiseren nog niet opgegeven. De Brabantse stad ontbrak op de voorlopige kalender voor 2022, die donderdag werd gepresenteerd.

"De kalender die Formula E heeft gecommuniceerd is een voorlopige versie. Het coronavirus heeft bijvoorbeeld nog steeds wereldwijd impact op evenementenkalenders", aldus voorzitter Peter-Paul Laumans van Stichting Formula E Eindhoven in een persbericht.

"Dus toekenning van een race aan onze stichting voor 2022 is helemaal niet uitgesloten. Maar we denken verder dan 2022. Onze gesprekken met Formula E Holdings zijn altijd gebaseerd geweest op een lange termijn, meerjarige samenwerking, startend in 2022 of 2023."

Mogelijk zou Eindhoven volgend jaar dus alsnog op de Formule E-kalender kunnen komen als een van de zestien races op de kalender niet door zou kunnen gaan. Vanwege de coronapandemie werd de Formule E-kalender van dit jaar al meerdere keren aangepast.

'Coronapandemie had vertragend effect'

Volgens Laumans zijn de gesprekken tussen Eindhoven en de Formule E juist in een vergevorderd stadium. "Wij hebben de afgelopen tijd met een gespecialiseerd team gewerkt aan het uitwerken van een zo compleet mogelijk voorstel voor Formula E Holdings."

"Dat voorstel bespreken we nu in Londen", vervolgt Laumans. "De coronapandemie heeft een vertragend effect gehad op de gesprekken en onderzoeken. De internationale reisrestricties zorgden bijvoorbeeld voor vertraging in het uitvoeren van onze trackstudies. Maar inmiddels zijn we volledig op snelheid."

Het Formule E-seizoen begint volgend jaar op 28 januari met twee races in Al-Diriyah in Saoedi-Arabië. In totaal werken de coureurs zestien wedstrijden af. Het seizoen wordt op 13 en 14 augustus afgesloten met twee races in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

De Formule E werkt dit jaar het zevende seizoen af. Robin Frijns en Nyck de Vries zijn de Nederlandse coureurs die uitkomen in de raceklasse.