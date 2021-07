De olympische vlam is twee weken voor de openingsceremonie van de Spelen in Tokio gearriveerd. Tijdens een korte ceremonie in het Komazawa Olympic Park werd de vlam getoond aan een beperkt aantal toeschouwers, onder wie gouverneur Yuriko Koike van de Japanse hoofdstad.

Gouverneur van Tokio Yuriko Koike en Aki Taguchi, ambassadeur van de fakkeltocht, met de olympische vlam in de lantaarn. Foto: AFP

Koike zag dat de toorts met daarin de vlam keer op keer grondig werd schoongemaakt, ongetwijfeld bedoeld om het risico op een coronabesmetting te voorkomen. Foto: AFP

Het was de bedoeling dat de vlam tot aan de openingsceremonie in een estafetteoptocht door Tokio zou gaan. Vanwege de coronaperikelen heeft de organisatie echter besloten om daarvan af te zien, om te voorkomen dat veel mensen samenkomen. Foto: AFP

In plaats daarvan zijn iedere dag korte ceremonies waarbij de vlam op bepaalde punten in de stad wordt overgedragen, zoals hier in Tokio. Foto: AFP

Veel inwoners van Tokio zitten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen nog altijd niet te wachten op de Olympische Spelen en protesteerden bij het overdragen van de vlam. Foto: Getty Images