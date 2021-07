Phoenix Suns heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) ook het tweede duel met Milwaukee Bucks in de finale van de NBA gewonnen. De Suns, die op jacht zijn naar hun eerste kampioenschap, waren voor eigen publiek met 118-108 te sterk.

Sterspeler Giannis Antetokounmpo van Milwaukee Bucks was met 42 punten de productiefste speler tijdens de tweede ontmoeting, maar de Griek kon zijn ploeg niet aan de winst helpen. Twee dagen eerder won Phoenix Suns het openingsduel in de best-of-sevenserie al met 118-105.

"Voor ons gevoel staat het nog steeds 0-0", nuanceerde Devin Booker, die 31 punten maakte voor Phoenix Suns. "We zien iedere wedstrijd als een beslissend zevende duel, dat is onze mentaliteit. Het zal daar in Milwaukee rumoerig worden, maar we zijn er klaar voor."

Na twee wedstrijden in Phoenix worden de komende twee wedstrijden gespeeld in het stadion van de Bucks. "We hebben eerder in zo'n situatie gezeten, we weten waar het om draait", aldus Antetokounmpo. "Verliezen doet pijn, maar we gaan dit oplossen."

In de tweede ronde van de play-offs verloor Milwaukee Bucks de eerste twee duels met Brooklyn Nets, maar Antetokounmpo en zijn ploeggenoten wisten die serie alsnog met 4-3 te winnen.

Phoenix Suns heeft nog twee overwinningen nodig om voor het eerst kampioen van de NBA te worden. De Bucks pakten één keer de titel: in 1971.